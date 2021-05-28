Проект планировки участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до М-7 подготовят до 2023 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Казани постановил подготовить проект планировки объекта «Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до трассы М-7». Документ опубликован в сборнике документов мэрии.

Проект должен быть подготовлен до 8 февраля 2023 года. Заявителем проекта стало ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Миндортрансе РТ.

«Цель подготовки: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории», — говорится в постановлении исполкома.

Тем временем ГКУ «Главтатдортранс» уже определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. ООО «Волга-Автодор» выполнит работы за 1,39 млрд рублей. В сентябре 2020 года заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев говорил, что предстоит запроектировать еще 7 км от проспекта Победы до М-7.

Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул. Бухарскую и далее между ул. Минской и ул. Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.