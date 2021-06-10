Экс-игрок «Рубина» Медведев стал главным тренером «Сатурна»

Новым главным тренером «Сатурна» стал Алексей Медведев, информирует официальный сайт раменского клуба.

До этого бывший футболист «Рубина» возглавлял подмосковные «Зоркий» и «Коломну», а также смоленский клуб «Красный». В качестве тренера один из лучших бомбардиров в истории «Сатурна» будет представлен команде после матча с «Химками-М».

«Болельщики привыкли к традициям клуба. Им не интересна экономическая ситуация, а нужны результат и качественная игры. И мы приложим все усилия, чтобы футбол «Сатурна» нравился зрителям», — заявил о своих целях на посту тренера Медведев.

Во время футбольной карьеры Медведев выступал в РПЛ за «Рубин», «Крылья Советов», «Томь», «Сибирь» и «Динамо». Он трижды переходил в «Сатурн», где в свое время дебютировал на высшем уровне и позже завершил карьеру.

Сейчас раменский клуб выступает в ПФЛ. В нынешнем сезоне команда провела 28 матчей и за два тура до конца чемпионата занимает четвертое место в группе 3. Клуб уже потерял шансы на выход в ФНЛ по итогам сезона.

Напомним, ранее другой экс-футболист «Рубина» Сергей Рыжиков ушел с поста главного тренера «Красавы» из-за конфликта с руководством.