Зеленодольский судозавод построит спасательный буксир для Морспасслужбы за 4,7 млрд рублей

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» одержал победу в конкурсе на строительство многофункционального буксира-спасателя проекта MPSV07 для Морспасслужбы, сообщает «Интерфакс».



Стартовая цена изначально составляла 4,9 млрд рублей, Зеленодольский судозавод предложил выполнить работы за 4,7 млрд рублей. Вторым участником стала АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), предложившая за работы 4,72 млрд рублей.

Согласно документам, Зеленодольский судозавод должен передать заказчику у причала морского порта Архангельск готовое многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 мощностью 4 МВт в срок до 20 декабря 2024 года. Судно предназначается для помощи судам и аварийно-спасательных работ как в ледовых условиях, так и на чистой воде.

Проект MPSV07 разработан Морским инженерным бюро. По нему построены четыре судна — «Спасатель Карев», «Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков» и «Спасатель Демидов».

В феврале прошлого года Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ).

Маргарита Головатенко