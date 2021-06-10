В Свердловской области произошло ДТП со служебным автобусом, погибли шесть человек

Служебный автобус, перевозивший рабочих, протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил людей на остановке, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



Погибли шесть человек. Предварительно, порядка 15 человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу, чтобы оказать помощь. Личности погибших устанавливают сотрудники полиции.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Автобус мог не пройти своевременное обслуживание. Водитель не смог удержать автобус, и он вылетел на остановку.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать помощь центральной медсанчасти в Лесном, сообщает «Интерфакс».

В понедельник погиб в аварии бывший депутат Госсовета Удмуртии, заместитель генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть» Александр Зеленин. По предварительным данным, Зеленину за рулем стало плохо, он выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком Volvo.

Маргарита Головатенко