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Гидрометцентр России: в Татарстане в ближайшее время будет сохраняться риск возникновения лесных пожаров

01:34, 10.06.2021
Гидрометцентр России: в Татарстане в ближайшее время будет сохраняться риск возникновения лесных пожаров
Фото: pixabay.com

Риск возникновения лесных пожаров в ближайшее время будет наблюдаться Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Калмыкии, в Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На севере европейской части России температуры будут выше нормы на 6-8 градусов, это приведет к риску возникновения лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

7 июня Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов до 15 июня.

Общество Татарстан
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