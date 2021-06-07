В Татарстане сохраняется высокая пожарная опасность лесов

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов.

В период с 8 по 15 июня в РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в эти даты будет на крайнем востоке Татарстана.

Напомним, что штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.