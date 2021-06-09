Путин заявил, что введение новых санкции против «Северного потока — 2» бессмысленно
США бессмысленно было продолжать вводить санкции против «Северного потока — 2» , поскольку первая нитка газопровода уже построена. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сейчас могут ввести санкции против оператора «Северного потока — 2». Однако прокладка трубопровода — уже свершившийся факт.
О завершении укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» российский лидер объявил в минувшую пятницу.
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