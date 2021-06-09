Путин заявил, что введение новых санкции против «Северного потока — 2» бессмысленно

Фото: скриншот/nord-stream2

США бессмысленно было продолжать вводить санкции против «Северного потока — 2» , поскольку первая нитка газопровода уже построена. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сейчас могут ввести санкции против оператора «Северного потока — 2». Однако прокладка трубопровода — уже свершившийся факт.

Фото: gazprom.ru

О завершении укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» российский лидер объявил в минувшую пятницу.

