Московский суд признал законным приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Московский городской суд признал законным приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на один из московских офисов «Единой России», по которому его приговорили к 6 годам колонии. Об этом пишет ТАСС.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты. «Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, — дымовой пиротехнический факел (фальшфайер). В остальном приговор оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приговор вступил в законную силу.

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии 18 января. Юноше из Нижнекамска инкриминировался поджог двери офиса «Единой России». Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве.

