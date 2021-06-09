Бывший футболист «Рубина» Геннадий Семин скончался в возрасте 53 лет

Бывший футболист «Рубина» и «Факела» Геннадий Семин скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского клуба.

О причинах смерти спортсмена информации пока нет.

«Нам очень тяжело подобрать слова. Ушел из жизни человек, который для многих воронежцев был олицетворением футбола — умной, красивой игры. Не будет преувеличением сказать, что в девяностых многие ходили на стадион, чтобы увидеть на поле именно его. Футбольный клуб «Факел» выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Владимировича. Скорбим вместе с вами, — говорится на официальном сайте «Факела».

Фото: fakelfc.ru

Семин известен также своими выступлениями за «Рубин» и элистинский «Уралан». В 2002 году футболист помог казанской команде выйти в высший дивизион страны, но в Премьер-лиге за «Рубин» не играл.

Через несколько лет после этого он начал тренерскую карьеру. В последнее время он работал с ветеранской командой «Строитель» из Придонского, а также в 2020 году был кандидатом на выборах в депутаты Воронежской областной думы.