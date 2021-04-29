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Роспотребнадзор проверил казанскую гимназию после сообщений о сырых пельменях

16:57, 29.04.2021 1
Роспотребнадзор проверил казанскую гимназию после сообщений о сырых пельменях
Фото: wikimedia.org

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило пищеблок гимназии №93 в Казани после сообщений о сырых пельменях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что «раздача пельменей была осуществлена после снятия пробы на готовность и доброкачественность бракеражной школьной комиссией».

— Обращений детей на факт раздачи сырых пельменей не зарегистрировано, — отметили там.

По результатам родительского контроля в журнале имеется запись одного из родителей, согласно которой при дегустации приготовленной пищи, в том числе пельменей, родительница осталась довольна качеством блюд.

Фото: 16.rospotrebnadzor.ru

На прошлой неделе в Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    у ребенка в школе всегда еду норм приготовлена, наверное единичный случай
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