Роспотребнадзор проверил казанскую гимназию после сообщений о сырых пельменях

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило пищеблок гимназии №93 в Казани после сообщений о сырых пельменях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что «раздача пельменей была осуществлена после снятия пробы на готовность и доброкачественность бракеражной школьной комиссией».

— Обращений детей на факт раздачи сырых пельменей не зарегистрировано, — отметили там.



По результатам родительского контроля в журнале имеется запись одного из родителей, согласно которой при дегустации приготовленной пищи, в том числе пельменей, родительница осталась довольна качеством блюд.

Фото: 16.rospotrebnadzor.ru

На прошлой неделе в Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.