За сутки в России зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 10 407 — максимум с 7 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 5 156 250, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 814 и достигло 4 761 899 человек. Доля выздоровевших составила 92,4%.

Умерло за сутки 399 человек. Всего скончались 124 895 пациентов. Условная летальность выросла до 2,4%.