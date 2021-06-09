Челнинские МУПы потерпели миллионные убытки

МУПы Набережных Челнов по итогам 2020 года потерпели миллионные убытки, сообщают Chelny-biz со ссылкой на данные системы «Контур фокус».



Так, чистый убыток обанкротившегося МУП «Электротранспорт» по итогам 2020-го составил 888 млн рублей, тогда как годом ранее убытки составляли 319,8 млн рублей. За прошлый год выручка упала на 92%, до 10,1 млн рублей.

Убыток находящегося на ликвидации МУП «Горкомунхоз» составил 4,9 млн рублей, хотя выручка выросла до 342 млн рублей, то есть на 28%. Еще в минус ушли МУП «Парк культуры и отдыха» (падение выручки на 14% — до 68,5 млн рублей) и ликвидируемое МКП «Городские бани» — 4,1 млн рублей. Его выручка сократилась на 30%, составив 24,5 млн.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах Марата Анисимова утвердили в должности директора МУП «ПАД». О его назначении сообщил мэр города Наиль Магдеев во время объезда улицы Шамиля Усманова.

Маргарита Головатенко