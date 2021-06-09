В мэрии Челнов рассказали, как в этом году пройдет Сабантуй

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах в этом году праздничные мероприятия, посвященные «Сабантую», начнутся 16 июня во Дворце культуры «Энергетик». Здесь пройдет финал 27 городского конкурса «Сабан туе гүзәле — 2021». В конкурсе красоты примут участие 10 конкурсанток.

Финалистки конкурса будут встречать почетных гостей Сабантуя на майдане парка «Прибрежный». 18 июня в 11:00 на городском ипподроме пройдет праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается концертная программа, народные игры, спортивные состязания. На этом празднике выберут Батыра по национальной борьбе «Көрәш» и вручат призы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19 июня в 11:00 торжественно откроются соревнования по конному спорту на городском ипподроме. Спортивные состязания и народные игры здесь начнутся в 11:30.

Еще одной площадкой праздника станет майдан парка «Прибрежный». С 10:00 здесь будут работать малые майданы «Әкият» и «Деревенька». На празднике горожане смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Челнах.



В 11:00 на центральном майдане покажут театрализованное представление «Национальные узоры Сабантуя» («Сабан туеның милли бизәкләре»). В постановке принимают участие более 1 тысячи человек: артисты, профессиональные и творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся средне-специальных и общеобразовательных учреждений города. В 12:00 пройдут спортивные соревнования и народные игры.

В программу спортивных состязаний на центральном майдане и малом майдане парка «Прибрежный» вошли: гиревой спорт, бег, ловля рыбы руками, лазание на вертикальный столб, перетягивание вожжей, армспорт, бег в мешках, бег с коромыслом и многое другое. В это же время пройдут соревнования V Летней Спартакиады Молодежи России по парусному спорту.

На центральном майдане пройдут соревнования по борьбе «Көрәш». Победитель соревнований — «Батыр» получил в награду традиционный приз — барана.

Вечером на майдане парка «Прибрежный» челнинцев ждет концерт, на котором выступят популярные артисты и творческие коллективы Челнов и Татарстана. В нем примут участие: Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Гульназ Асаева, Лия Шамсина и Артур Маузер SAX, Ришат Фазлиахметов, группа «Казан егетләре», заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев. Завершится праздник салют в 22:00, сообщается на сайте мэрии города.



В этом году на проведение Сабантуя в Казани потратят 73,4 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».