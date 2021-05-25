ФНС Татарстана предупредила о том, что рейды по выявлению должников на дорогах будут проводиться чаще

Фото: Максим Платонов

УФНС России по Татарстану сообщило, что с мая в республике будут чаще проводиться рейды по выявлению должников на дорогах. По результатам проверок в этом году уже выявили и задержали 170 транспортных средств должников.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, сейчас рейды проводятся три дня в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

На прошлой неделе в ходе рейдов задержали 20 транспортных средств должников, 16 водителей оплатили задолженность судебному приставу-исполнителю на общую сумму 530 тыс. рублей. На спецстоянку отправили четыре автомобиля. В отношении их владельцев на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся исполнительные производства на сумму долга 403 тыс. рублей.

В конце апреля в Казани судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»: за несколько часов с должников удалось взыскать более 500 тыс. рублей.