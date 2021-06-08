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В Казани сняли на видео пожар в саду «Эрмитаж», произошедший из-за детской шалости

18:58, 08.06.2021
В Казани сняли на видео пожар в саду «Эрмитаж», произошедший из-за детской шалости
Фото: realnoevremya.ru

В саду «Эрмитаж» в Казани сегодня произошел пожар. Видео появилось в соцсетях, информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС Татарстана.

По данным ведомства, причиной возгорания стала детская шалость — дети подожгли тополиный пух.

На месте зафиксировано три очага — 1, 2 и 2 кв. метра. Возгорания уже потушены.

Ранее волонтеры заподозрили, что «Русско-Немецкую Швейцарию» в Казани поджигает организованная группа.

Ольга Плешкова
Происшествия Татарстан
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