В Казани сняли на видео пожар в саду «Эрмитаж», произошедший из-за детской шалости
В саду «Эрмитаж» в Казани сегодня произошел пожар. Видео появилось в соцсетях, информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС Татарстана.
По данным ведомства, причиной возгорания стала детская шалость — дети подожгли тополиный пух.
На месте зафиксировано три очага — 1, 2 и 2 кв. метра. Возгорания уже потушены.
Ранее волонтеры заподозрили, что «Русско-Немецкую Швейцарию» в Казани поджигает организованная группа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым