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Волонтеры сообщили о группе поджигателей «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани

13:06, 05.06.2021 1
Волонтеры сообщили о группе поджигателей «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани
Фото: Тимур Ескараев

Вчера вечером после тушения возгорания на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария» волонтеры сообщили о неизвестной группе из трех человек. Экозащитник Тимур Ескараев считает, что это поджигатели территории.

Фото: Тимур Ескараев

Как рассказал Ескараев «Реальному времени», огонь на территории леса похож на умышленные поджоги. Возгорания были точечные, в сложных участках леса, куда обычный человек или школьник со спичками просто не залезет.

«Вчера, когда все бревна уже затушили, около 19.00 поступил звонок: что-то снова горит, примерно в 450 метров выше Казанки, возле СНТ «Дружба». Та же самая картина, точечные поджоги. Человек, который это сообщил, рассказал, что здесь застали группу поджигателей: 2 человека+1 куратор», — рассказал Ескараев «Реальному времени».

По словам Ескараева, волонтеры сообщили о своих предположениях о поджоге еще вчера днем. Огонь тушили пожарные, активисты, волонтеры «Лиза Аллерт» и дачники. Волонтеры говорят, что, несмотря на сообщение о поджоге особо охраняемой природной территории, полицейские на место не приехали.

Фото: Тимур Ескараев

Сегодня было выявлено единичное возгорание со стороны улицы Абжалилова. Экоактивисты намерены наладить круглосуточное патрулирование территории. Добровольцы продолжают записываться, пока в списке 12 человек.

Ранее в телеграм-канале «Архитектурасы» сообщили о поджоге.

UPD 14.30 Волонтеры сообщили «Реальному времени» об очередном возгорании на территории СНТ «Дружба». По словам Ескараева, пожарная бригада приехала быстро и «отлилась», оставшееся, по словам Тимура, «доливали руками». Чтобы наполнить второй бак, пожарные уехали на залив воды Казанки.

Волонтер считает, что не может и быть сомнений в системной работе поджигателей. В качестве аргументации экозащитник приводит тот факт, что это уже четвертая горящая точка за три дня.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:48
    "Человек, который это сообщил, рассказал, что здесь застали группу поджигателей: 2 человека+1 куратор»...".

    Очень похоже на обычную организацию обычных "волонтеров".
    Одни "волонтеры" поджигают?
    Другие "волонтеры" тушат?
    И активная молодежь при деле.
    Остальные тыкают пальцами в гаджеты.
    И пьют пиво.
    И едят фасвуд.
    Или занимаются физкультурой.
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