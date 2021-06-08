В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта

В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта. Вместо ветхого здания, в котором не было удобств, там появилось современное здание с раздевалками и кабинетами.

Фото: kzn.ru

Пока новая тренировочная база работает в тестовом режиме на набережной озера Кабан. Здесь оборудованы места для хранения лодок и обустроены комфортные спуски на воду. В здании есть несколько раздевалок, оборудован медицинский кабинет, тренерская и помещение для занятий.



Фото: kzn.ru

Рядом с базой спортивной школы планируется построить новый дендропарк площадью 4 га с растениями, которые встречаются в разных районах. Он будет выполнен в едином стиле с концепцией развития Старо-Татарской слободы и набережной Кабана. Работы над проектами планируют закончить до конца года.

В июне в Казани после проведенного капремонта открылся загородный лагерь «Восток». Лагерь полностью реконструировали, построили семь современных корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов.

Ольга Плешкова