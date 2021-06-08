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В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта

18:38, 08.06.2021 1
В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта
Фото: kzn.ru

В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта. Вместо ветхого здания, в котором не было удобств, там появилось современное здание с раздевалками и кабинетами.

Фото: kzn.ru

Пока новая тренировочная база работает в тестовом режиме на набережной озера Кабан. Здесь оборудованы места для хранения лодок и обустроены комфортные спуски на воду. В здании есть несколько раздевалок, оборудован медицинский кабинет, тренерская и помещение для занятий.

Фото: kzn.ru

Рядом с базой спортивной школы планируется построить новый дендропарк площадью 4 га с растениями, которые встречаются в разных районах. Он будет выполнен в едином стиле с концепцией развития Старо-Татарской слободы и набережной Кабана. Работы над проектами планируют закончить до конца года.

В июне в Казани после проведенного капремонта открылся загородный лагерь «Восток». Лагерь полностью реконструировали, построили семь современных корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    все современно теперь, круто
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