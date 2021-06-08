В соцсетях сообщили об эвакуации в казанской «Меге»

Фото: соцсети

В соцсетях сообщают, что в ТЦ «Мега» в Казани началась эвакуация. На место приехали пожарные.

Пользователи пожаловались на пробку возле торгового центра из-за одновременного строительства метро и возведения еще одного здания «Меги».

«Пожарные автомобили не могут проехать. Надеюсь, что тревога ложная, а то из-за наших горе-строителей могут пострадать люди», — пишут в телеграм-канале «Татарский строитель».

Отметим, что сейчас в Казани пробки составляют 4 балла.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация в зоне ресторанов быстрого питания. Из здания было эвакуировано 1500 человек. Пожарные выяснили, что произошло короткое замыкание без горения в механизме эскалатора.

В мае в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo сработала пожарная сигнализация.



Ольга Плешкова