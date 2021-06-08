Клиенты Ак Барс Банка получат скидку 10% на Ozon при оплате покупок бизнес-картой Visa

Акция продлится до 31 августа 2021 года.

Для того чтобы воспользоваться акцией, необходимо привязать бизнес-карту Visa Business Ак Барс Банка в личном кабинете на Ozon. Если карта уже привязана — переходите к покупкам. Далее положите в корзину любые товары на сумму от 3 до 12 тыс. рублей и переходите к оформлению заказа. В способах оплаты выберите бизнес-карту Visa — скидка 10% применится автоматически.

До конца 2021 года при оформлении бизнес-карты ее обслуживание будет бесплатным первые шесть месяцев. Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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