В Казани определились с организатором Сабантуя в Березовой роще и на Казанском ипподроме

Фото: Олег Тихонов

Организовывать Сабантуй в Березовой роще и на Казанском ипподроме будет ООО «Пропраздник», которое в 2020 году организовывало День республики и День города Казани, а также республиканскую елку в преддверии 2021 года.

ООО «Пропраздник» проведет Сабантуй за 30,9 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Директор предприятия — Дмитрий Мартынов. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка предприятия составила 68,9 млн, чистая прибыль — 1,3 миллиона.



На проведение Сабантуя в поселке Мирном и на Казанском ипподроме намерены были потратить 38,4 млн рублей. Всего на проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей.



Ольга Плешкова