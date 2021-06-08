Самые прибыльные компании России за год «наварили» 3,11 трлн рублей — это много или мало?

Сегодня российский Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных российских компаний по итогам 2020 года. Совокупная прибыль топ-30 участников этого рейтинга составляет 3,110 трлн рублей, подсчитало «Реальное время».

Самой прибыльной компанией стал «Сургутнефтегаз» — за год его прибыль составила 742,9 млрд рублей. Она к тому же стала одной из немногих, кто за «пандемийный» год нарастила прибыль, и значительно: в сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 600%. Но, как отмечает издание, в основном она сформирована за счет переоценки: без ее учета прибыль компании упала бы до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее.

Среди других компаний, улучшивших финансовый результат, — «Русгидро», чья прибыль (46,6 млрд рублей) за год выросла в 73 раза, «Магнит», чья прибыль (33 млрд рублей) увеличилась на 245%, недавно опровергший приход в Казань застройщик «ПИК» (86,5 млрд рублей, рост на 92%).

Есть в рейтинге и татарстанская компания — речь о «Татнефти», она находится на девятом месте с прибылью в 102,6%. По сравнению с минувшим годом ее финансовый результат снизился на 47%.

В 2019 году самой прибыльной компанией был «Газпром» с чистой прибылью в 1,3 трлн рублей. По итогам 2020 года «Газпром» переместился на пятое место (прибыль 162,4 млрд рублей, падение 87%).

Фото: Максим Платонов

3,11 трлн прибыли — это:

Почти шестая часть от доходов российского бюджета — они в 2021 году составляют 18,8 трлн рублей.

— они в 2021 году составляют 18,8 трлн рублей. В три раза меньше, чем совокупная прибыль 500 крупнейших компаний России , — этот рейтинг ведет уже РБК, совокупная прибыль всех его участников составляет 8,9 трлн рублей.

, — этот рейтинг ведет уже РБК, совокупная прибыль всех его участников составляет 8,9 трлн рублей. В 30 раз больше, чем «сверхдоходы» российских металлургов , о которых недавно говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: по его словам, металлурги заработали в 2020 году дополнительные 100 млрд рублей из-за роста цен на внутреннем рынке и эту сумму они должны вернуть в бюджет страны.

, о которых недавно говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: по его словам, металлурги заработали в 2020 году дополнительные 100 млрд рублей из-за роста цен на внутреннем рынке и эту сумму они должны вернуть в бюджет страны. В 51 раз больше, чем сумма вознаграждений для топ-менеджмента 25 самых «щедрых» по отношению к своим руководителям компаний: они, по подсчетам Forbes, в 2020 году направили на вознаграждения 60,4 млрд рублей.

25 самых «щедрых» по отношению к своим руководителям компаний: они, по подсчетам Forbes, в 2020 году направили на вознаграждения 60,4 млрд рублей. На 440 млрд рублей меньше, чем годовая прибыль самой крупной в мире нефтяной компании , Saudi Aramco, — она составляет $49 млрд и снизилась в сравнении с 2019 годом в 1,8 раза.

, Saudi Aramco, — она составляет $49 млрд и снизилась в сравнении с 2019 годом в 1,8 раза. На треть меньше, чем прибыль Apple за весь 2020 финансовый год — это около $57,4 миллиарда.

— это около $57,4 миллиарда. На 40% больше, чем финансирование всех нацпроектов в 2021 году : 2,2 трлн рублей.

: 2,2 трлн рублей. Этого бы не хватило, чтобы месяц платить всем работающим россиянам среднюю зарплату — при числе работающих россиян в 70,77 млн человек и среднем заработке в 51 083 рубля (данные Росстата) понадобится более 3,6 трлн рублей.

Александр Артемьев