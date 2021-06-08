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В Татарстане жесткая сцепка для буксирования грузового транспорта упала на ребенка: мальчик умер

15:06, 08.06.2021 3
В Татарстане жесткая сцепка для буксирования грузового транспорта упала на ребенка: мальчик умер
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

В Бугульме следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 4-летнего ребенка на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 4 июня около 15.30 инструктор по вождению забрал своего 4-летнего сына из детского сада и привез к себе на работу, так как последнего не с кем было оставить дома. Он решил помыть машину, его сын находился рядом. Закончив мыть автомобиль, мужчина пошел переодеваться, оставив ребенка на улице.

В гараже мужчина услышал шум соударения тяжелого металла об асфальт. Выйдя он увидел, что жесткая сцепка для буксирования грузового транспорта упала с места своего крепления на стене на ребенка. Мальчик уже был без сознания.

Мужчина немедленно доставил ребенка в больницу. Однако ребенок получил закрытую травму грудной клетки, травму живота, разрыв внутренних органов и скончался.

Предварительной причиной падения указанной жесткой сцепки с места крепления является разрушение кирпичной кладки гаража.

По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан заместитель директора по административно-хозяйственной части учреждения. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    Как печально читать такие новости..когда гибнут ни в чём не виновные Ангелочки.
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  • Анонимно 08 июн
    То есть ребенка одного в гараже оставил отец, а дело возбуждено против зама по АХЧ? Сцепка вероятно не сама свалилась, а кто-то на ней повис.
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  • Анонимно 08 июн
    В разрушении стены виноват человек. Маразм. Несчастный случай а виновника придумали.
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