В Союзе пешеходов предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соловьев предложил двигаться электросамокатам по тротуарам только со скоростью пешеходов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он рассказал, что на дорогах необходимо устанавливать знаки, которые будут предупреждать о движении индивидуальных транспортных средств.

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что в ДТП с участием электросамокатов в России за два года (2019—2020 гг.) погибли 10 человек. Отмечается, что в общей статистике ДТП эти цифры незначительны.



Алексей Нечаев