ГИБДД: за два года в ДТП с участием электросамокатов погибли 10 человек

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что в ДТП с участием электросамокатов в России за два года (2019—2020 гг.) погибли 10 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в общей статистике ДТП эти цифры незначительны.

фото: realnoevremya.ru

«Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. ред.) никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести», — сказал Митрошин.

Также он пояснил, что не все электросамокаты разгоняются до 100 км/ч и покупают быстрые средства не все люди.

В Казани мэр города на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим видом транспорта. Среди мер — снизить скорость до 15 км/ч и запретить движение самокатов по автомобильным дорогам ночью.

Алексей Нечаев