В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 30 человек

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 726 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 8 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 18 693 человека. Умерли за весь период 509 заболевших.

В России коронавирусом за последние сутки заболели 9 977 человек.