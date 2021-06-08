В казанском трамвае №5а пройдет аудиоспектакль — декорациями станут ночные виды города

В Казани состоится аудиоспектакль в трамвае №5а. Мероприятие запланировано на 12 июня в 23.00. Зрители получат наушники — в них будут звучать тексты пьесы Зои Рутер. Декорациями к представлению станут ночные виды города.

Режиссер спектакля Радион Букаев отметил, что действие будет начинаться и заканчиваться не в центре города. Он рассказал, что таким образом создатели хотят расширить культурную Казань. Начнется действие от остановки «Станция метро Проспект Победы».

По сюжету главный герой оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Он вспоминает жизнь, решения и поступки. Зрители начинают размышлять вместе с героем и остаются в финале с чувством, которого, возможно, всем давно не хватало.

Спектакль длится полтора часа. Показ планируется по пятницам и субботам.

В марте сообщалось, что в Казани в салонах маршрута трамвая №5 представят аудиоспектакль «Ночной трамвай».



Алексей Нечаев