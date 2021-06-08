Назван топ-5 лучших вакансий за июнь в Казани

Эксперты составили топ-5 наиболее привлекательных предложений о работе в Казани в первый месяц лета, исследование есть на портале по поиску работы SuperJob.



Самой привлекательной вакансией июня, по мнению специалистов, стало предложение на должность менеджера по развитию BIM-технологий с заработной платой от 150 тысяч рублей. Следующие вакансии в топе занимают программисты — разработчикам «1С» предлагают сразу две вакансии, где предлагают 120—140 тысяч рублей или от 100 тысяч рублей.

Замыкают топ-5 лучших вакансий территориальный менеджер — от 90 тысяч рублей и юрист — 90 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

С начала месяца в сфере туризма, гостиничного и ресторанного сервиса на сервисе по поиску работы заявили более тысячи вакансий.

Маргарита Головатенко