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В Татарстане с началом летнего сезона вырос спрос на поваров, официантов и барменов

11:11, 01.06.2021
В Татарстане с началом летнего сезона вырос спрос на поваров, официантов и барменов
Фото: realnoevremya.ru

С начала месяца в сфере туризма, гостиничного и ресторанного сервиса на сервисе по поиску работы заявили более тысячи вакансий, сообщает пресс-служба HeadHunter.

Спрос вырос еще в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — число предложений о работе увеличилось втрое. Летом у компаний туристической и ресторанной сферы очень востребованы повара, кухонный персонал, бармены и официанты. В среднем их зарплата составляет в районе 30—33 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, почему рестораны и отели испытывают дефицит кадров.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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