Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору

Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления работы платформы. Об этом рассказал старший партнер проекта «Сетевые Свободы» адвокат Станислав Селезнев.

Коллективный иск поступил в Таганский районный суд Москвы. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор издания «Медуза»* (признано иностранным агентом, — прим. ред.) Евгений Фельдман и муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин, пишет «РИА Новости».

Заявители считают, что вмешательство в функционирование сервиса представляет собой вмешательство в свободное выражение своего мнения.

В России работу Twitter начали замедлять 10 марта. Параллельно с этим «обрушились» несколько десятков государственных сайтов. В Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.



5 апреля в ведомстве заявили, что пока не будут блокировать соцсеть.

Ольга Плешкова