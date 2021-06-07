В казанском Горкинско-Ометьевском лесу начнет работать детский лагерь

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Горкинско-Ометьевском лесу начнет работать детский лагерь экологической направленности. Первая смена будет запущена в тестовом режиме в течение трех дней — с 9 по 11 июня, сообщается на сайте исполкома.

Участниками лагеря могут стать школьники 8—13 лет. Курировать детей будут вожатые.

Лагерь будет посвящен темам экологии и природы, в частности животным и растениям, а также скаутского движения. Детям расскажут об ответственном отношении к природе. Организатором детского эколагеря выступают Дирекция парков и скверов Казани, контейнерный центр Cube и экоцентр «Дом».

Лагерь полностью бесплатен. Желающим необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить минутное видео с ответом на вопрос «Что такое экология?».

В течение лета пройдут еще две смены эколагеря: с 19 по 25 июля и с 9 по 15 августа.

Роспотребнадзор Татарстана организовал тематическое консультирование по вопросам детского отдыха — позвонить можно будет с 31 мая по 11 июня текущего года.



Ольга Плешкова