Роспотребнадзор Татарстана организовал горячую линию по вопросам детского отдыха

Роспотребнадзор Татарстана организовал тематическое консультирование по вопросам детского отдыха — позвонить можно будет с 31 мая по 11 июня текущего года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Роспотрбнадзора по РТ в Instagram.

Звонки принимаются:

в Едином Консультационном центре Роспотребнадзора круглосуточно: 8-800-555-49-43;

в Консультационном центре для потребителей: (843) 221-90-16, понедельник — пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

в Управлении: (843) 273-15-83, понедельник — четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

В России расширили программу кешбэка на путевки в детские лагеря. Возврат части стоимости путевок будет выплачиваться с 10 мая по 20 сентября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Алексей Нечаев