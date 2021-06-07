В состав совета директоров КАМАЗа вошел экс-посол Казахстана в РФ

В состав совета директоров ПАО «КАМАЗ» вошел экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Решение было принято на годовом общем собрании акционеров компании, которое прошло 4 июня.

КАМАЗ расширил состав совета директоров до 12 человек. Туда вошли: кандидаты от госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Игорь Завьялов, Анатолий Сердюков, Сергей Когогин, кандидаты от ООО «Автоинвест» Рубен Варданян, Виталий Мащицкий, Михаил Бройтман, кандидаты от компании Daimler Truck AG Ян Крёниг, Вольфрам Шмид, от АО «Связьинвестнефтехим» — Алексей Песошин. Экс-посол Имангали Тасмагамбетов и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Кирилл Пузырьков стали независимыми кандидатами.

Фото: kamaz.ru

По результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год было принято решение направить часть чистой прибыли в размере 381,9 млн рублей на выплату дивидендов по акциям, сообщает пресс-служба автогиганта.

Кандидатуру Тасмагамбетова предложили включить в состав совета директоров в марте этого года.

Татьяна Леухина