Экс-посол Казахстана в РФ может войти в состав совета директоров КАМАЗа

Сегодня завершилось заочное голосование совета директоров ПАО «КАМАЗ» по выдвижению кандидатов в совет директоров компании. Впервые для избрания предложили две кандидатуры: бывшего чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетова и председателя Объединенной первичной профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Кирилла Пузырькова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пузырьков — преемник члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Александра Васильева, который скоропостижно скончался 6 октября 2020 года. Тасмагамбетов занимал должность посла до декабря 2019 года.

Также была определена дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Оно запланировано на 4 июня 2021 года, сообщает пресс-служба автогиганта.

Ранее Пузырьков руководил «Челныводоканалом». В декабре 2020 года он стал председателем профкома КАМАЗа. Генеральным директором «Челныводоканала» назначен Владислав Гаврилов. До этого он руководил «КАМАЗ-Энерго» и «КАМАЗжилбытом».

Татьяна Леухина