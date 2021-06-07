У Mail.ru произошел сбой

Пользователи в России сообщили о перебоях в работе сервисов Mail.ru Group. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.



Судя по данным сайта, перебои начались сегодня после обеда. Пользователи из Москвы, Петербурга и других городов жалуются на сбои в работе почты (66%), 25% — на функционирование сайта, а 7% — на проблемы со входом в учетную запись на Mail.ru.

В мае пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» сообщили о перебоях в работе.



Алексей Нечаев