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У Mail.ru произошел сбой

14:42, 07.06.2021

Пользователи в России сообщили о перебоях в работе сервисов Mail.ru Group. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Судя по данным сайта, перебои начались сегодня после обеда. Пользователи из Москвы, Петербурга и других городов жалуются на сбои в работе почты (66%), 25% — на функционирование сайта, а 7% — на проблемы со входом в учетную запись на Mail.ru.

В мае пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» сообщили о перебоях в работе.

Алексей Нечаев
ТехнологииТелекоммуникацииОбщество Татарстан
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