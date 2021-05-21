В «Яндекс.Музыке» произошел массовый сбой

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Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» сообщили о перебоях в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Судя по данным сайта, перебои начались примерно в 15.32 мск. Самые частые проблемы у 58% людей с потоковой музыкой, а у 38% — с веб-сайтом. На 15.53 было оформлено 1813 жалоб.

«У пользователей возникли кратковременнные трудности с доступом к «Яндекс.Музыке». Сейчас работа сервиса уже восстановлена», — сообщили «Реальному времени» в пресс-офисе сервиса «Яндекс.Музыка».

Ранее пользователи мессенджера Telegram сообщили о перебоях в работе.



Алексей Нечаев