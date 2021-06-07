В Татарстане прокуратура выявила школьные автобусы с неисправными тормозами

Прокуратура Высокогорского района Татарстана потребовала привести в порядок школьные автобусы. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проверило требование обеспечения транспортной безопасности и установило, что шесть школьных автобусов не соответствуют требованиям безопасности: не укомплектованы в полном объеме аптечки для оказания первой помощи, несправна тормозная система задней оси.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес генерального директора ООО «РегионТрансСервис», которое обслуживает школьные автобусы, представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.



Ольга Плешкова