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В Нижнекамске ищут нового руководителя исполкома

12:06, 07.06.2021
В Нижнекамске ищут нового руководителя исполкома
Фото: e-nkama.ru

Сегодня начался повторный прием документов на участие в конкурсе на замещение должности руководителя исполкома Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

До 29 июня можно подать заявку. Конкурс будет проводиться с 1 по 9 июля. Кандидатов объявят в течение трех дней после окончания отбора.

Документы принимаются с 8.00 до 17.00 ежедневно по будням в Доме Советов. Подробности — по телефону 42-42-66.

В конце марта руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул свой пост. Уход с поста связан со сменой направления деятельности.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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