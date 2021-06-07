В Казани на аттестат с отличием претендуют 829 одиннадцатиклассников

Фото: Максим Платонов

В Казани к ЕГЭ допущен 6 101 одиннадцатиклассник. По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 829 (13,6%) одиннадцатиклассников, в прошлом году их было 779 (12,59%). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Чтобы получить золотую медаль, школьники должны иметь отличные оценки и получить не менее 70 баллов по обязательному русскому языку, а по всем остальным предметам — не ниже минимального балла. ГВЭ по русскому языку и математике они должны сдать на отлично.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что при проведении экзаменов применяются все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности. 2 июля закончится основной период сдачи экзаменов. С 12 по 17 июля предусмотрен дополнительный период — для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты.

Минпросвещения России готово подумать над альтернативными Единому государственному экзамену (ЕГЭ) способами проверки знаний у школьников, однако они должны быть объективными и независимыми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Нечаев