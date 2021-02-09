Счетная палата: Казань стала одним из городов с наибольшими объемами сброса грязных вод в водоемы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Счетная палата провела масштабную проверку мер экологической реабилитации водоемов за последние 8 лет. Казань вошла в число городов с наибольшими объемами слива загрязненных стоков в реки и озера.

За 2018—2019 годы в столице Татарстана в водоемы слили 173,6 млн кубометров загрязненной воды, говорится в докладе Счетной палаты. Лидерами в этом антирейтинге являются Санкт-Петербург (951,2 млн куб. м) и Москва (854,6 млн куб. м).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Больше, чем столица Татарстана, сливают также Магнитогорск (333,6 млн куб. м), Владивосток (218,2 млн куб. м), Самара (197,8 млн куб. м) и Братск (185,2 млн куб. м).

Наиболее грязная питьевая вода, по данным ведомства Алексея Кудрина, зафиксирована в Свердловской области. В десятке также перечислены Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 80% очистных сооружений не соответствуют нормативам. Ежегодный ущерб водным объектам в республике составляет более чем 650 млн рублей.