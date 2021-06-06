В Татарстане готовится к запуску электронный банк идей для школьников
В Татарстане запускают сайт, на котором дети от 8 до 16 лет смогут представить собственные проекты. Идея о создании такого ресурса принадлежит ученику пятого класса Таиру Гатауллину, сообщает «НТР-24».
С помощью проекта учащиеся могут размещать свои идеи в подходящих категориях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.
Разработку уже одобрили в Управлении образования.
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