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В Татарстане готовится к запуску электронный банк идей для школьников

19:32, 06.06.2021
В Татарстане готовится к запуску электронный банк идей для школьников
Фото: скриншот

В Татарстане запускают сайт, на котором дети от 8 до 16 лет смогут представить собственные проекты. Идея о создании такого ресурса принадлежит ученику пятого класса Таиру Гатауллину, сообщает «НТР-24».

С помощью проекта учащиеся могут размещать свои идеи в подходящих категориях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.

Разработку уже одобрили в Управлении образования.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
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