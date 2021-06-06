На перепрофилирование 61 детского сада в Татарстане потратят 138 млн рублей

На портале госзакупок опубликован тендер на выполнение строительно-монтажных работ в Татарстане на сумму 138,8 миллиона рублей. Речь идет о работах по перепрофилированию и ремонту групп в детских садиках республики. В тендере перечислен 61 детский сад в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольском районе, Казани.

На каждый садик приходится в среднем по 2—3 млн рублей. Согласно тендерной документации, в группах будут проводить косметический ремонт, заменять окна и двери, в некоторых детсадах в смету включены коммуникации (отопление, водоснабжение).

Напомним, 4 июня глава Минстроя Татарстана сообщил о том, что в республике завершился капремонт в 6 школах из 23 запланированных на этот год.

Людмила Губаева