В Татарстане завершился капремонт шести школ

В Татарстане завершился капремонт в шести школах из 23. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.

В программу капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных организаций включена реконструкция Сухаревской общеобразовательной школы в Нижнекамском районе. Там работы выполнены на 28%. Капитально отремонтированы две коррекционные школы. Еще в четырех работы ведутся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В текущем году должны быть отремонтированы 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях. Работы завершились на 65 объектах из программного списка, еще 50 функциональных зон активно ремонтируются.

Также в программу попали 48 детских садов. В них работы выполнены на 48%. Завершился капремонт в шести детсадах, еще в 22 — он ведется, сообщает пресс-служба президента РТ.

Вчера «Реальное время» выяснило, что Татарстан потратит 398,1 млн рублей на капремонт пяти учебных заведений.