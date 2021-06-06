В России выявили 9 163 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 9 163 новых случая коронавируса, выздоровели 7 369 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 126 437 человек, а выздоровевших — до 4 736 446 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 123 787 человек.

За последние сутки проведено 483 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 527 008 человек.

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Ольга Плешкова