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В России выявили 9 163 новых случая коронавируса

11:33, 06.06.2021
В России выявили 9 163 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 9 163 новых случая коронавируса, выздоровели 7 369 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 126 437 человек, а выздоровевших — до 4 736 446 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 123 787 человек.

За последние сутки проведено 483 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 527 008 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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