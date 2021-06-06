Главное о коронавирусе на 6 июня: прививочный туризм в Россию, от Китая потребовали «репарации»

Активнее прививаются бюджетники



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 6 июня в республике зарегистрировано 21 666 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли за весь период 505 человек.



Активнее всего от коронавируса в Татарстане прививаются работники социальной сферы и медики. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



В Елабуге прививку от коронавируса сделала одна из старейших жительниц города, 97-летняя ветеран войны Лидия Горбунова. Она говорит, что собирается в санаторий и считает, что прививку сделать очень важно для защиты себя и близких.

Рустам Минниханов вновь призвал граждан республики сделать прививку — он сделал это, обращаясь к гостям праздника в честь принятия ислама в Болгаре.

Тяжелая стадия может развиться за сутки

За последние сутки в России выявили 9 163 новых случая коронавируса, выздоровели 7 369 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 126 437 человек, а выздоровевших — до 4 736 446 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 123 787 человек.



За последние сутки проведено 483 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 527 008 человек.

Приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным при въезде в Россию. Для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) использовать его необходимо будет уже с 1 июля 2021 года, а для государств СНГ — с 1 сентября 2021-го.

Власти Петербурга предложили координировать прививочный туризм в Россию. «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» уже принимает на вакцинацию проживающих за рубежом россиян.

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что состояние пациентов с коронавирусом может ухудшиться до среднетяжелой стадии за очень короткий срок — у многих это случается всего за сутки.

По словам Мурашко, ни одна вакцина против коронавируса не дает стопроцентной защиты. Но среди привитых менее одного процента людей заболевают COVID-19.

За время работы ПМЭФ гостям и техническому персоналу форума сделали 52 тысячи тестов на коронавирус. 500 из них оказались положительными.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как проходит вакцинация животных от COVID-19. Пока прививают своих животных только состоятельные граждане, которые заботятся о здоровье своих любимцев.

Фото: Россельхознадзор

«Р-Фарм» начнет выпуск вакцины «Спутник Лайт» в конце июня — начале июля. Заказ должен разместить институт Гамалеи.

От Китая потребовали «репарации»

В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразились 172 989 188 человек, 3 721 717 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 357 240). На второй строчке — Индия (28 809 339), на третьей — Бразилия (16 907 425), на четвертой — Франция (5 769 291), на пятой — Турция (5 282 594). Россия занимает шестое место (5 058 221, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (597 377). За ними следуют Бразилия (472 531), Индия (346 759), Мексика (228 758) и Великобритания (128 099).

ВОЗ призывает страны мира привить от коронавируса 30% населения к концу года. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии «Борьба с инфекциями: риски будущего» Петербургского международного экономического форума.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавируса минимум в 10 триллионов долларов. Он также призвал немедленно ввести 100-процентные пошлины на все китайские товары.

Фото: mymsk.online

Группа канадских ученых работает над разработкой алгоритма, который сможет анализировать сточные воды и определять, в каких районах происходит вспышка коронавируса. В канализационные колодцы будут помещаться датчики, которые будут выявлять остаточные гены SARS-CoV-2 в экскрементах людей. При обнаружении вируса устройство отправит сигнал тревоги в лабораторию.

МИД России допустил новые поставки «Спутника V» в Сирию, если в этом будет необходимость. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В Китае вакцину от коронавирусной инфекции компании Sinovac Biotech одобрили для применения среди детей от 3 до 17 лет. Предварительные результаты клинических испытаний вакцины показали наличие иммунного ответа у детей. В большинстве случаев выявили только незначительные побочные эффекты.

Венгрия обратилась к России для взаимного признания сертификатов COVID-19.

Ольга Плешкова