Прифтис объяснил, чего не хватило УНИКСу в игре с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. По его словам, казанской команде не хватило игрового ритма, чтобы показать ровный баскетбол на протяжении всей игры.

— В первую очередь поздравляю ЦСКА с победой. Можно много чего сказать о матче. Мы начали игру хорошо, но ближе к большому перерыву отпустили соперника на большую дистанцию. Очевидно, что одна из причин в том, что у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Нам также нужно справиться с фолами наших «больших», — приводит слова Прифтиса официальный сайт лиги.

Фото: unics.ru

Напомним, ЦСКА выиграл в первом матче серии у УНИКСа в Казани со счетом 85:77. До этой встречи казанская команда провела 13 дней без игровой практики из-за выступления армейцев в «Финале четырех» Евролиги.

Подробнее о поражении УНИКСа от ЦСКА читайте в материале «Реального времени».