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В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России

09:06, 06.06.2021
В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России
Фото: пресс-служба фестиваля

В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России. С 2 по 9 июня здесь показывают спектакли театры из 16 населенных пунктов страны.

В фестивале участвуют театры из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей. А еще в рамках фестиваля челнинцам показывают спецпрограмму кино с фильмами «Слепок» Андрея Сильвестрова и «Цой» Алексея Учителя. А участнику сулят многообразную образовательную программу.

На внеконкурсную программу его организатор, Театр Наций, привез «Ходжу Насреддина».

Подробнее о фестивале читайте в материале «Реального времени»

Ольга Плешкова
ОбществоКультура Татарстан
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