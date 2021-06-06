В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России
В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России. С 2 по 9 июня здесь показывают спектакли театры из 16 населенных пунктов страны.
В фестивале участвуют театры из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей. А еще в рамках фестиваля челнинцам показывают спецпрограмму кино с фильмами «Слепок» Андрея Сильвестрова и «Цой» Алексея Учителя. А участнику сулят многообразную образовательную программу.
На внеконкурсную программу его организатор, Театр Наций, привез «Ходжу Насреддина».
Подробнее о фестивале читайте в материале «Реального времени»
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