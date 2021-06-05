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На трассе М-7 произошло ДТП с тремя автомобилями

22:20, 05.06.2021
На трассе М-7 произошло ДТП с тремя автомобилями
Фото: скриншот видео

На трассе М-7 произошло серьезное ДТП, сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

ДТП произошло недалеко от Елабуги, по предварительным данным, столкнулись три автомобиля.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что повреждения автомобилей очень сильные. У одного из пострадавших авто полностью смят капот и выбиты стекла, пострадали колеса и передний порог. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Сегодня в Набережных Челнах мотоциклист за рулем Kawasaki врезался в КАМАЗ, не успев затормозить. Исход ДТП — мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

За 4 июня в Татарстане произошло четыре аварии с пострадавшими и 103 аварии с причинением материального вреда.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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