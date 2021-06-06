В МГУ считают, что новому поколению придется конкурировать с роботами за работу

В МГУ считают, что новому поколению придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами. Такое мнение выразил замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев на Петербургском международном экономическом форуме.

Обычно молодежь конкурирует за рабочие места со старшим поколением. А будущему предстоит еще и с роботами.

«Роботам она (молодежь, — прим. ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда», — сказал Трухачев.



В этом году Петербургский международный экономический форум собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира. Этот форум — уникальное мировое событие, которое стало единственным мероприятием, состоявшимся в очном формате с начала пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова