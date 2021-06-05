Гинцбург: для производства «Спутник V» не используют яйца

Центром Гамалеи не закупаются яйца для производства вакцины «Спутник V», заявил директор центра Александр Гинцбург.



По его словам, яйца не нужны для производства вакцины, поскольку «все делается на синтетических средах», сообщает «РИА Новости».

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что СПФ-яиц, используемые для производства вакцин, отсутствуют в России, и их приходится импортировать из-за рубежа. Однако Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано позднее уточнила, что речь идет о компонентах вакцин, используемых в ветеринарии.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая Гинцбург сообщил, что скоро должно начаться проведение исследования вакцины от коронавируса на детях при разрешении Минздрава. Также Центр им. Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V». По их результатам создатели препарата смогут внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины.

Маргарита Головатенко