Гинцбург заявил, что испытания «Спутника V» на детях начнутся в ближайшие недели

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшие недели в России может начаться проведение исследования вакцины от коронавируса на детях при разрешении Минздрава. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Также Центр им. Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V». По их результатам создатели препарата смогут внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Я надеюсь, что эти сроки будут не менее двух лет. Ну все это, как вы понимаете, надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации, — цитирует его ТАСС.

Сейчас центр переходит к третьей стадии испытаний препарата, решающего проблему антибиотикорезистентности.

По последним данным Минздрава России, с начала пандемии коронавируса в стране COVID-19 переболели примерно 560 тысяч несовершеннолетних. Из них 112 тысяч детей и подростков нуждаются в контроле за сатурацией.

